Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Mức lương
12 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 140 Bạch Đằng, Tân Bình, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 12 - 40 Triệu
Chăm sóc khách hàng hiện có là các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam và duy trì các đơn hàng cũ
Phát triển những sản phẩm mới và đơn hàng mới tới các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đã hợp tác và chưa hợp tác để bán hàng
Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành: chăn nuôi, thú y, kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh, hoặc tương đương
Biết tiếng anh là một lợi thế
Chăm chỉ, nhiệt tình
Biết tiếng anh là một lợi thế
Chăm chỉ, nhiệt tình
Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 1000$ - 3000$
Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty
Đưởng hưởng các chính sách chế độ đãi ngộ theo quy định và theo yêu cầu khi phỏng vấn
Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty
Đưởng hưởng các chính sách chế độ đãi ngộ theo quy định và theo yêu cầu khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI