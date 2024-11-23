Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Bạch Đằng, Tân Bình, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

Chăm sóc khách hàng hiện có là các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam và duy trì các đơn hàng cũ

Phát triển những sản phẩm mới và đơn hàng mới tới các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đã hợp tác và chưa hợp tác để bán hàng

Các công việc khác sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành: chăn nuôi, thú y, kinh tế quốc tế, quản trị kinh doanh, hoặc tương đương

Biết tiếng anh là một lợi thế

Chăm chỉ, nhiệt tình

Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 1000$ - 3000$

Tham gia các quyền lợi đầy đủ theo luật lao động tại Việt Nam và theo quy định của Công ty

Đưởng hưởng các chính sách chế độ đãi ngộ theo quy định và theo yêu cầu khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tiến Việt Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.