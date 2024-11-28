Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng HỘ KINH DOANH KIM KHÍ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú ...và 12 địa điểm khác, Quận 12

Tuyển dụng hầu hết các quận trên TP.HCM.

Đi thị trường, giới thiệu sản phẩm cho các cửa hảng điện nước, kim khí, công cụ trong khu vực đảm nhiệm

Tư vấn, bán các sản phẩm về kim khí (Đá cắt, Mũi Khoan,...) đây là các sản phẩm tiêu hao nhanh, mau quay đầu, hầu hết các cửa hàng đều bán.

Ưu tiên ứng viên trong nghành kim khí, điện nước, dụng cụ cầm tay,...

Có mối quan hệ nhất định với các đại lý, cửa hàng điện nước, kim khí để chào hàng, tạo liên kết giữa công ty và đại lý, cửa hàng

Sức khoẻ tốt, thích công việc di chuyển nhiều, đam mê kiếm tiền

Được chọn khu vực quận gần nơi mình sinh sống

Đi làm hàng ngày không phải lên công ty chấm công

Không áp doanh số

Hoa hồng cho sales, CTV trên đơn hàng cao, thu nhập không giới hạn, có thưởng nóng

