Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng HỘ KINH DOANH KIM KHÍ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại HỘ KINH DOANH KIM KHÍ PHƯƠNG NAM
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tân Phú ...và 12 địa điểm khác, Quận 12
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tuyển dụng hầu hết các quận trên TP.HCM.
Đi thị trường, giới thiệu sản phẩm cho các cửa hảng điện nước, kim khí, công cụ trong khu vực đảm nhiệm
Tư vấn, bán các sản phẩm về kim khí (Đá cắt, Mũi Khoan,...) đây là các sản phẩm tiêu hao nhanh, mau quay đầu, hầu hết các cửa hàng đều bán.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên trong nghành kim khí, điện nước, dụng cụ cầm tay,...
Có mối quan hệ nhất định với các đại lý, cửa hàng điện nước, kim khí để chào hàng, tạo liên kết giữa công ty và đại lý, cửa hàng
Sức khoẻ tốt, thích công việc di chuyển nhiều, đam mê kiếm tiền
Có mối quan hệ nhất định với các đại lý, cửa hàng điện nước, kim khí để chào hàng, tạo liên kết giữa công ty và đại lý, cửa hàng
Sức khoẻ tốt, thích công việc di chuyển nhiều, đam mê kiếm tiền
Tại HỘ KINH DOANH KIM KHÍ PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được chọn khu vực quận gần nơi mình sinh sống
Đi làm hàng ngày không phải lên công ty chấm công
Không áp doanh số
Hoa hồng cho sales, CTV trên đơn hàng cao, thu nhập không giới hạn, có thưởng nóng
Đi làm hàng ngày không phải lên công ty chấm công
Không áp doanh số
Hoa hồng cho sales, CTV trên đơn hàng cao, thu nhập không giới hạn, có thưởng nóng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH KIM KHÍ PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI