Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo MEGA MEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại MEGA MEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
- Nghệ An: 42 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Chỉnh sửa video để phù hợp với yêu cầu.
Xây dựng, quản lý và phát triển kênh YouTube của công ty.
Tối ưu hóa video và kênh YouTube theo chuẩn SEO, nhằm tăng lượng người xem và tương tác.
Nghiên cứu từ khóa, xu hướng nội dung để phát triển chiến lược SEO hiệu quả.
Theo dõi và phân tích các chỉ số kênh, đưa ra phương án cải thiện kết quả SEO.
Hỗ trợ đội ngũ sản xuất trong việc phát triển và tối ưu hóa nội dung.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, công ty sẽ đào tạo.
Độ tuổi: 22 - 26 tuổi
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video cơ bản (Premiere, Photoshop, CapCut, Canva...) là một lợi thế
Đam mê công việc sáng tạo nội dung và yêu thích YouTube.
Kỹ năng tìm hiểu và học hỏi nhanh.
Có tinh thần làm việc nhóm, chủ động trong công việc.
Tại MEGA MEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 6.000.000đ - 20.000.000đ (ứng viên có kinh nghiệm trao đổi lúc phỏng vấn)
Được đào tạo chuyên sâu về SEO YouTube và các công cụ hỗ trợ.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
Cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực truyền thông, marketing online.
Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, nghỉ lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước.
Tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MEGA MEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
