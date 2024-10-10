Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo MEGA MEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 42 Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Chỉnh sửa video để phù hợp với yêu cầu. Xây dựng, quản lý và phát triển kênh YouTube của công ty. Tối ưu hóa video và kênh YouTube theo chuẩn SEO, nhằm tăng lượng người xem và tương tác. Nghiên cứu từ khóa, xu hướng nội dung để phát triển chiến lược SEO hiệu quả. Theo dõi và phân tích các chỉ số kênh, đưa ra phương án cải thiện kết quả SEO. Hỗ trợ đội ngũ sản xuất trong việc phát triển và tối ưu hóa nội dung.

Chỉnh sửa video để phù hợp với yêu cầu.

Xây dựng, quản lý và phát triển kênh YouTube của công ty.

Tối ưu hóa video và kênh YouTube theo chuẩn SEO, nhằm tăng lượng người xem và tương tác.

Nghiên cứu từ khóa, xu hướng nội dung để phát triển chiến lược SEO hiệu quả.

Theo dõi và phân tích các chỉ số kênh, đưa ra phương án cải thiện kết quả SEO.

Hỗ trợ đội ngũ sản xuất trong việc phát triển và tối ưu hóa nội dung.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, công ty sẽ đào tạo. Độ tuổi: 22 - 26 tuổi Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video cơ bản (Premiere, Photoshop, CapCut, Canva...) là một lợi thế Đam mê công việc sáng tạo nội dung và yêu thích YouTube. Kỹ năng tìm hiểu và học hỏi nhanh. Có tinh thần làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, công ty sẽ đào tạo.

Độ tuổi: 22 - 26 tuổi

Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video cơ bản (Premiere, Photoshop, CapCut, Canva...) là một lợi thế

Đam mê công việc sáng tạo nội dung và yêu thích YouTube.

Kỹ năng tìm hiểu và học hỏi nhanh.

Có tinh thần làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

Tại MEGA MEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000đ - 20.000.000đ (ứng viên có kinh nghiệm trao đổi lúc phỏng vấn) Được đào tạo chuyên sâu về SEO YouTube và các công cụ hỗ trợ. Môi trường làm việc năng động, sáng tạo. Cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực truyền thông, marketing online. Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, nghỉ lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước. Tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện của công ty.

Mức lương: 6.000.000đ - 20.000.000đ (ứng viên có kinh nghiệm trao đổi lúc phỏng vấn)

Được đào tạo chuyên sâu về SEO YouTube và các công cụ hỗ trợ.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực truyền thông, marketing online.

Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, nghỉ lễ Tết, nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MEGA MEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin