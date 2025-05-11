Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nghi Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chạy Quảng cáo, triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo (Facebook, Google, TikTok...).

- Theo dõi hiệu suất, đề xuất chiến lược cải thiện hiệu quả.

- Thiết kế hình ảnh, banner, ấn phẩm quảng cáo cho chiến dịch truyền thông.

- Đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng bộ, chuyên nghiệp.

- Content Viết bài quảng cáo, nội dung website, fanpage, chiến dịch truyền thông. Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing.

- Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online.

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 triệu, theo năng lực.

-Thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

-Thưởng lễ, tết, năm theo quy định.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, quy định pháp luật. Tham quan, nghỉ mát, team building.

- Địa điểm làm việc: Nghi Phú, Vinh, Nghệ An

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

