Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nghi Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chạy Quảng cáo, triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo (Facebook, Google, TikTok...).
- Theo dõi hiệu suất, đề xuất chiến lược cải thiện hiệu quả.
- Thiết kế hình ảnh, banner, ấn phẩm quảng cáo cho chiến dịch truyền thông.
- Đảm bảo hình ảnh thương hiệu đồng bộ, chuyên nghiệp.
- Content Viết bài quảng cáo, nội dung website, fanpage, chiến dịch truyền thông. Sáng tạo nội dung hấp dẫn, thu hút khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về Marketing.
- Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online.
- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.
- Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10 triệu, theo năng lực.
-Thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
-Thưởng lễ, tết, năm theo quy định.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, quy định pháp luật. Tham quan, nghỉ mát, team building.
- Địa điểm làm việc: Nghi Phú, Vinh, Nghệ An

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km 700 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

