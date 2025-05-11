Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: KCN Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

1. Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công ty:

- Xây dựng và thực thi các chính sách, quy trình kế toán;

- Đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và luật pháp hiện hành.

- Đảm bảo đúng quy trinh thanh toán hợp lý hợp lệ

- Tham mưu định hướng phát triển hệ thống tài chính kế toán trong tương lai cùng với giám đốc tài chính

2. Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ:

- Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán hàng tháng , hàng quý , hàng năm

- Phân tích tình hình tài chính, dòng tiền của công ty

3. Quản lý hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ:

- Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán phù hợp;

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình kiểm soát chi phí, doanh thu;

- Đảm bảo việc tuân thủ quy định, chính sách kế toán

4. Hỗ trợ ra quyết định tài chính, hoạch định ngân sách:

- Cung cấp số liệu, phân tích tài chính cho ban lãnh đạo;

- Xây dựng dự toán ngân sách hoạt động hàng tháng , hàng quý , hàng năm

5. Giám sát và hướng dẫn đội ngũ kế toán viên:

- Phân công, kiểm tra công việc của nhân viên kế toán;

- Đào tạo, huấn luyện nhân viên mới về các quy trình kế toán.

6. Phối hợp với kiểm toán nội bộ và độc lập:

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho đợt kiểm toán;

- Đảm bảo công ty tuân thủ các khuyến nghị kiểm toán.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán;

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng hoặc các vị trí tương đương;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng xây dựng, nguồn vốn,FDI xản xuất

- Có kiến thức về kế toán, thuế, lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

- Có khả năng chịu được áp lực công việc, kiên trì, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình;

- Thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.

- Kiến thức về kế toán;

- Kỹ năng phân tích;

- Kỹ năng sử dụng phần mềm;

- Kiến thức về thuế;

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

- Chính xác và tỉ mỉ;

- Tuân thủ quy định pháp luật và tiểu chuẩn kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12 – 17tr/tháng.

- Được ký HĐLĐ và đóng BHXH theo quy định

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển cao.

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi ( sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ...) và đầy đủ các chế độ theo quy định luật lao động.

- Được tham gia bồi dưỡng, đào tạo từ các chuyên gia để nâng cao năng lực.

- Được đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI ĐỨC THỊNH

