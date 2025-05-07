Tuyển Sales Engineer công ty cổ phần Techino làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

công ty cổ phần Techino
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
công ty cổ phần Techino

Sales Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Engineer Tại công ty cổ phần Techino

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 20

- Lê Nin

- P. Hưng Dũng, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (chủ nhà, nhà thầu, kiến trúc sư, CĐT dự án biệt thự, căn hộ cao cấp…).
Tư vấn giải pháp nhà thông minh phù hợp với nhu cầu và ngân sách khách hàng (điều khiển chiếu sáng, an ninh, rèm cửa, âm thanh, HVAC, v.v.).
Thuyết trình, giới thiệu giải pháp và sản phẩm tới khách hàng và đối tác.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để lên báo giá, thiết kế sơ bộ và chốt hợp đồng.
Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình triển khai và bảo hành.
Xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược như kiến trúc sư, công ty thiết kế nội thất, nhà thầu xây dựng.
Cập nhật kiến thức sản phẩm, công nghệ mới trong lĩnh vực Smart Home.
Thực hiện báo cáo định kỳ cho quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật, điện – điện tử, tự động hóa, CNTT hoặc quản trị kinh doanh có nền tảng kỹ thuật.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực thiết bị điện, công nghệ, nhà thông minh hoặc xây dựng.
Hiểu biết cơ bản về hệ thống Smart Home, các thương hiệu như KNX, Lutron, Tuya, Fibaro, v.v. là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Chủ động, có tư duy dịch vụ và định hướng khách hàng.
Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ với các đối tác ngành xây dựng/nội thất.

Tại công ty cổ phần Techino Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + % doanh số + thưởng dự án (thu nhập trung bình 15–30 triệu/tháng hoặc hơn tùy năng lực).
Thưởng quý, thưởng năm và các dịp lễ, Tết.
Cơ hội làm việc trong ngành công nghệ cao, thị trường tăng trưởng mạnh.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ thuật và kỹ năng tư vấn giải pháp.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi theo luật lao động và chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Techino

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty cổ phần Techino

công ty cổ phần Techino

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 20 Lê Nin, P Hưng Dũng, TP Vinh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

