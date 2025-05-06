Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nghi Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị khác nhau (online và offline).
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời gian và chất lượng.
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán với khách hàng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng và khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành.
Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động và nhiệt tình.
Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.
Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.
Có phương tiện đi lại.
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh và hấp dẫn, tùy thuộc vào năng lực và hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ tết, khám sức khỏe định kỳ, ...)
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

CÔNG TY CỔ PHẦN VILACONIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km 700 đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, Nghi Phú, Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

