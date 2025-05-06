Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Phạm Đình Toái, P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua bảo hiểm, yêu cầu bồi thường bảo hiểm.
Quản lý, chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống quản lý của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm Cấp Nhân viên: Tốt nghiệp THPT 12/12 trở lên;
Nhân viên: Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo);
Có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn bảo hiểm/tài chính, chăm sóc khách hàng là một lợi thế
Giao tiếp tốt, tự tin, chịu khó, siêng năng, có trách nhiệm với công việc
Giọng nói rõ ràng, truyền cảm là một lợi thế.
Chủ động, năng động, linh hoạt
Sẵn sàng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7-10 triệu/ tháng
Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
12 ngày phép/ năm.
Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở.
Có cơ hội phát triển bản thân, nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trung Kính, Hà Nộ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

