Tuyển Kế toán thuế Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ASEM Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kế toán thuế hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán vào sổ sách kế toán.

Lập báo cáo thuế và nộp thuế đúng thời hạn.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán và thuế hiện hành.

Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Nắm vững các quy định kế toán và thuế hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và chịu trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ASEM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Miễn phí toàn bộ chương trình tiếng Anh chất lượng cao dành cho bản thân và vợ/chồng, con cái.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Anh ngữ Quốc tế ASEM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin