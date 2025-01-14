Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 500 USD

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 500 USD

Fushan Technology Vietnam
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Fushan Technology Vietnam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Fushan Technology Vietnam

Mức lương
350 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: No 8, street 6, VSIP Bac Ninh, Phu Chan, Tu Son ,Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 350 - 500 USD

* Bảo trì, bảo dưỡng:
- Thực hiện duy trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc - Tool/ Jig trên dây chuyền lắp ráp sản phẩm.
- Phân tích, thu thập dữ liệu để cung cấp giải pháp để các lỗi không xảy ra lặp lại với hệ thống máy móc.
- Cài đặt, chuyển đổi hệ thống máy móc theo yêu cầu sản xuất.
- Hiệu chỉnh (calibration) hệ thống máy móc, đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm.
- Cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao hiệu suất máy móc và năng suất sản phẩm.
* Phân tích và sửa chữa sản phẩm:
- Phân tích, chuẩn đoán, và sửa chữa lỗi sản phẩm kịp thời để đảm bảo chỉ tiêu giao hàng đúng thời hạn của nhà máy.
- Chịu trách nhiệm về chất lượng sửa chữa để đảm bảo chất lượng sản phẩm của nhà máy.
- Theo dõi tỉ lệ lỗi trong sản xuất, phân tích nguyên nhân và thông báo cho các bộ phận liên quan để khắc phục, đảm bảo mục tiêu giảm lỗi và giảm tỉ lệ hủy sản phẩm.
- Hỗ trợ trưởng chuyền sản xuất để giải quyết các PON tồn đọng trên dây chuyền.
- Tìm hiểu nâng cao khả năng và phương pháp sửa chữa để đáp ứng tốt yêu cầu của bộ phận và công ty.

Với Mức Lương 350 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Fushan Technology Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fushan Technology Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Fushan Technology Vietnam

Fushan Technology Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: No. 8, Street 6, VSIP Bac Ninh Services, Urban and Industrial Park, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sua-chua-bao-tri-may-cong-nghiep-thu-nhap-350-500-thang-tai-bac-ninh-job310287
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 29 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Aden Services LTD Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Services LTD Vietnam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1 - 15 USD
Aden Services LTD Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 14/09/2025
Bắc Ninh Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asiafoods Corporation
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Asiafoods Corporation làm việc tại Bình Định thu nhập 700 - 1 USD
Asiafoods Corporation
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Định Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 600 - 650 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 600 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nam Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Hạn nộp: 12/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Aden Vietnam
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Aden Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập 550 - 600 USD
Aden Vietnam
Hạn nộp: 30/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 550 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm