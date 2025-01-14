Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 500 USD

* Bảo trì, bảo dưỡng:

- Thực hiện duy trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc - Tool/ Jig trên dây chuyền lắp ráp sản phẩm.

- Phân tích, thu thập dữ liệu để cung cấp giải pháp để các lỗi không xảy ra lặp lại với hệ thống máy móc.

- Cài đặt, chuyển đổi hệ thống máy móc theo yêu cầu sản xuất.

- Hiệu chỉnh (calibration) hệ thống máy móc, đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm.

- Cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao hiệu suất máy móc và năng suất sản phẩm.

* Phân tích và sửa chữa sản phẩm:

- Phân tích, chuẩn đoán, và sửa chữa lỗi sản phẩm kịp thời để đảm bảo chỉ tiêu giao hàng đúng thời hạn của nhà máy.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sửa chữa để đảm bảo chất lượng sản phẩm của nhà máy.

- Theo dõi tỉ lệ lỗi trong sản xuất, phân tích nguyên nhân và thông báo cho các bộ phận liên quan để khắc phục, đảm bảo mục tiêu giảm lỗi và giảm tỉ lệ hủy sản phẩm.

- Hỗ trợ trưởng chuyền sản xuất để giải quyết các PON tồn đọng trên dây chuyền.

- Tìm hiểu nâng cao khả năng và phương pháp sửa chữa để đáp ứng tốt yêu cầu của bộ phận và công ty.