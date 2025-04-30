Tuyển System Engineer GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Quản trị (vận hành, giám sát, tối ưu hóa) hệ thống Shared Web Hosting/Email trên nền Linux (LEMP/LAMP stack, Postfix, Dovecot, v.v.).

Thiết lập và duy trì hệ thống giám sát (Zabbix, Prometheus, …), backup, alerting.

Viết tài liệu kỹ thuật, quy trình chuẩn vận hành (SOP), và đề xuất cải tiến hệ thống.

Xử lý sự cố, thực hiện bảo trì định kỳ và hỗ trợ khắc phục downtime khi cần, hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận liên quan (customer support, sale kỹ thuật, sản phẩm).

Hỗ trợ quản trị các dịch vụ nền tảng khác: DNS, Web, Mail, Database, Load Balancer…

Sẵn sàng tham gia các dự án hạ tầng: thiết kế – tư vấn – triển khai – tối ưu hệ thống mạng và server vật lý/ảo/hybrid.

Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ Thông tin, Toán Tin hoặc các ngành liên quan.

Từ 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Thành thạo hệ điều hành Linux (CentOS, AlmaLinux, Ubuntu...).

Có kinh nghiệm triển khai và quản trị các dịch vụ: Web hosting (Apache/Nginx), Email (Postfix, Exim), DNS (Bind, PowerDNS), MySQL/MariaDB.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống monitoring (Zabbix, Prometheus, Grafana…).

Nắm bắt network cơ bản: TCP/IP model, routing, firewall, NAT, VLAN, load balancing.

Biết sử dụng công cụ quản lý cấu hình như Ansible, Terraform là lợi thế

Lương: 16-18M , min 13 tháng lương/năm, review lương 1-2 lần/năm.

Phụ cấp ăn trưa 730.000 VNĐ, thưởng 300.000 VNĐ quà sinh nhật và các loại thưởng khác (Thưởng thành tích, thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng đạt chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn từ 1.000.000 VNĐ - 5.000.000 VNĐ)

Hỗ trợ 100% chi phí khóa học ôn, lệ phí thi chứng chỉ ngoại ngữ/chuyên môn.

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện GMO - Aon care (theo cấp)

Đóng bảo hiểm mức 50% lương

Được hưởng các phúc lợi khác như: Team-building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ,...

Tất cả các chế độ theo quy định của Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN,...).

Nghỉ phép năm và các ngày nghỉ lễ, Tết khác theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có lộ trình và cơ hội thăng tiến.

