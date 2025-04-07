Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 16 USD

Mức lương 1 - 16 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 1 - 16 USD

Vận hành hệ thống server vật lý, ảo hóa, các dịch vụ có sẵn tại DC

Tham gia thiết kế và triển khai hệ thống ảo hóa mới dùng cho nội bộ công ty

Cài đặt, triển khai, hoặc tự xây dựng các công cụ để tăng hiệu quả công việc

Nghiên cứu, đánh giá và đưa các phương án để tăng cường tính bảo mật cho các dịch vụ

Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ các bộ phận khác, các đối tác khác trong việc triển khai dịch vụ wi-fi marketing

Với Mức Lương 1 - 16 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kiến thức tốt, vững vàng về networking (bắt buộc)

Hiểu biết tốt về HĐH Linux. Có kinh nghiệm trong việc cài đặt, vận hành và khắc phục sự cố đối với các dịch vụ trong môi trường Linux (bắt buộc)

Có kinh nghiệm trong việc cài đặt và vận hành hệ thống on-premise Kubernetes (bắt buộc)

Có hiểu biết về các công cụ như Ansible và Terraform là một lợi thế

Có kinh nghiệm trong linh vực bảo mật, có các chứng chỉ liên quan về system engineer là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận lên đến 1600 USD/tháng + Phụ cấp ăn trưa, cá nhân.

Lương tháng 13, thưởng quý theo kết quả kinh doanh.

Xét tăng lương hàng năm theo thành tích đóng góp

Môi trường sáng tạo, năng động.

Thường xuyên tổ chức du lịch, team building

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader, Manager

Chính sách thưởng cổ phần cho Key member, có đóng góp quan trọng cho công ty.

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin