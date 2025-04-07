Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 16 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

Mức lương
1 - 16 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: DC Tower, 111D Đường Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 1 - 16 USD

Vận hành hệ thống server vật lý, ảo hóa, các dịch vụ có sẵn tại DC
Tham gia thiết kế và triển khai hệ thống ảo hóa mới dùng cho nội bộ công ty
Cài đặt, triển khai, hoặc tự xây dựng các công cụ để tăng hiệu quả công việc
Nghiên cứu, đánh giá và đưa các phương án để tăng cường tính bảo mật cho các dịch vụ
Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế hệ thống, tài liệu vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ
Hỗ trợ các bộ phận khác, các đối tác khác trong việc triển khai dịch vụ wi-fi marketing

Với Mức Lương 1 - 16 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kiến thức tốt, vững vàng về networking (bắt buộc)
Hiểu biết tốt về HĐH Linux. Có kinh nghiệm trong việc cài đặt, vận hành và khắc phục sự cố đối với các dịch vụ trong môi trường Linux (bắt buộc)
Có kinh nghiệm trong việc cài đặt và vận hành hệ thống on-premise Kubernetes (bắt buộc)
Có hiểu biết về các công cụ như Ansible và Terraform là một lợi thế
Có kinh nghiệm trong linh vực bảo mật, có các chứng chỉ liên quan về system engineer là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận lên đến 1600 USD/tháng + Phụ cấp ăn trưa, cá nhân.
Lương tháng 13, thưởng quý theo kết quả kinh doanh.
Xét tăng lương hàng năm theo thành tích đóng góp
Môi trường sáng tạo, năng động.
Thường xuyên tổ chức du lịch, team building
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader, Manager
Chính sách thưởng cổ phần cho Key member, có đóng góp quan trọng cho công ty.
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HN: Tầng 11 tòa nhà King Building, số 7 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

