Tuyển System Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 36 Triệu

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Viettel Software

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Viettel Software

Mức lương
25 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 25 - 36 Triệu

Quản lý, giám sát và bảo trì hệ thống mạng, server, và các thiết bị mạng phần cứng.
Thiết lập, cấu hình và tối ưu hóa hệ thống vận hành.
Xây dựng và duy trì các cơ chế sao lưu, phòng ngừa và khôi phục dữ liệu.
Đánh giá, cập nhật và triển khai các giải pháp bảo mật, ATTT hệ thống.
Xử lý các vấn đề sự cố hệ thống, đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ CNTT.
Làm việc với các bên cung cấp dịch vụ để xử lý các vấn đề liên quan đến hạ tầng và dịch vụ CNTT.
Hỗ trợ triển khai các ứng dụng phần mềm trên các nền tảng cloud.

Với Mức Lương 25 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết sâu về hệ thống mạng LAN/WAN, server, và các hệ điều hành (Windows, Linux).
Kiến thức tốt về bảo mật hệ thống, dữ liệu. Thành thạo các giải pháp sao lưu và khôi phục dữ liệu.
Có kinh nghiệm trong việc quản lý hạ tầng các dự án CNTT.
Kiến thức tốt về các nền tảng cloud (AWS, Azure, Google Cloud) và các công cụ hỗ trợ triển khai ứng dụng phần mềm trên nên tảng cloud.
Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp, công nghệ mới về Security và hệ thống quản lý, vận hành, giám sát.
Có chứng chỉ quốc tế về CNTT (CCNA, MCSA, hoặc tương đương) là lợi thế.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.
Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm (12 ngày nghỉ phép + 3 ngày nghỉ dưỡng + Nghỉ 22/12)
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.
2. Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

