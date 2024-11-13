Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 05, Toà B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra các báo cáo tài chính của các dự án trong công ty (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền, bảng cân đối kế toán);
Đảm bảo tính chính xác của các báo cáo định kỳ (tuần, tháng, năm) của dự án;
Lập các bảng biểu, form mẫu để kiểm soát tình hình tài chính của các dự án;
Lập các báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh, tình hình tài chính chung của công ty theo định kỳ;
Đưa ra đánh giá về tình hình, hiệu quả hoạt động của các dự án và của toàn công ty;
Kiểm soát dòng tiền ra, vào công ty, đề xuất phương án giải quyết khi có vấn đề phát sinh;
Chuẩn bị tài liệu liên quan đến tài chính cho Ban Giám Đốc và thực hiện công tác lưu trữ các giấy tờ tài chính, các báo cáo dự án;
Tư vấn cho Giám Đốc về các quyết định tài chính;
Các công việc khác theo yêu cầu Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc dưới vị trí kế toán hoặc tài chính (ưu tiên đã từng làm cho các doanh nghiệp E commerce, ...);
Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác tương đương.
Thành thạo các hệ thống như Excel, Lookers, SQL,... ;
Lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp, dự báo đánh giá thị trường;
Có thế mạnh về mặt số liệu, báo cáo là một lợi thế;
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1.Tiền lương
Mức lương: 15.000.000 - 20.000.000 vnđ/tháng (Có thể thỏa thuận theo năng lực)
15.000.000 - 20.000.000 vnđ/tháng
Phụ cấp ăn trưa, vé xe
Phụ cấp trách nhiệm
2.Phúc lợi
Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN;
Được làm việc trong môi trường chuyện nghiệp, thân thiện, trẻ trung và tham gia các hoạt động Teambuilding, tea-break, sinh nhật, Yea-End Party,... thường kỳ của công ty
Cơ chế lương thưởng hấp dẫn, có cơ hội thăng tiến, được định hướng phát triển.
Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1, tầng 5, phòng 501, BCC Roman Plaza, Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

