Tuyển Hành chính Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

- Hồ Chí Minh: 216/6 Điện Biên Phủ, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập các chứng từ, đề xuất phê duyệt tạm ứng/thanh toán theo biểu mẫu của công ty để trình Trưởng phòng ký xác nhận
Kiểm tra tính chính xác, phù hợp của hồ sơ tài chính của các bộ phận trình lên phòng tài chính để đảm bảo tính tuân thủ quy chế tài chính của công ty
Thực hiện các thủ tục mua hàng, xin báo giá, lập hợp đồng mua bán, thi công....
Chuẩn bị các chứng từ, hồ sơ theo yêu cầu của TP Tài chính
Theo dõi và lưu trữ chứng từ, hồ sơ, hợp đồng theo quy định của công ty
Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động, thực hiện các thủ tục BHXH
Đảm bảo duy trì dịch vụ cho các hoạt động định kỳ tại Công ty được xuyên suốt trong tháng. Phụ trách mua sắm, quản lý văn phòng phẩm, tài sản, tiện ích văn phòng: Mua sắm các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường của Công ty;
Quản lý cơ sở vật chất: lưu trữ các hóa đơn, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị;
Thực hiện cấp phát VPP cho nhân sự.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng máy tính thành thạo.
Chú ý đến chi tiết để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tài chính, chứng từ.
Tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn
Tại Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực;
Được hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH theo quy định của Pháp luật;
Thưởng: Thưởng hiệu suất, thưởng lên cấp bậc, lương tháng 13.
Phúc lợi: Sinh nhật, nghỉ mát, sự kiện văn hóa Công ty.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính (Từ sáng thứ 2 đến trưa thứ 7, nghỉ Chủ nhật)
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phát triển Giải pháp Giáo dục Vivi Education
