Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp:
- Đồng Tháp
Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Đại diện cho công ty làm việc với các Nhà trường trên địa bàn các huyện trong tỉnh Đồng Tháp.
Báo cáo kết quả và Xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn của việc đi trường.
Phối hợp xử lí hồ sơ giấy tờ, xếp lịch học phù hợp cùng Nhà trường.
Tổ chức/ tham gia các cuộc họp định kỳ và các buổi làm việc để cập nhật tình hình và giải quyết vấn đề nếu có.
Báo cáo thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp lên quản lý cấp cao.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên
Tuổi trên 25
Hoà nhã, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, chịu được áp lực của công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí tương ứng
Tuổi trên 25
Hoà nhã, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, chịu được áp lực của công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí tương ứng
Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn đến 20 triệu (lương cơ bản + hoa hồng chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được đào tạo định kì để nâng cao các kĩ năng trong quá trình làm việc
Thưởng lễ, Tết và được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty
Và các chế độ ưu đãi khác
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được đào tạo định kì để nâng cao các kĩ năng trong quá trình làm việc
Thưởng lễ, Tết và được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty
Và các chế độ ưu đãi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI