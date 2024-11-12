Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 15 - 20 Triệu

CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH

Sales Giáo dục/Khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Giáo dục/Khoá học Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp:

- Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Sales Giáo dục/Khoá học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đại diện cho công ty làm việc với các Nhà trường trên địa bàn các huyện trong tỉnh Đồng Tháp.
Báo cáo kết quả và Xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn của việc đi trường.
Phối hợp xử lí hồ sơ giấy tờ, xếp lịch học phù hợp cùng Nhà trường.
Tổ chức/ tham gia các cuộc họp định kỳ và các buổi làm việc để cập nhật tình hình và giải quyết vấn đề nếu có.
Báo cáo thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp lên quản lý cấp cao.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên
Tuổi trên 25
Hoà nhã, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, chịu được áp lực của công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí tương ứng

Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn đến 20 triệu (lương cơ bản + hoa hồng chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được đào tạo định kì để nâng cao các kĩ năng trong quá trình làm việc
Thưởng lễ, Tết và được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty
Và các chế độ ưu đãi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH

CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 192 Nguyễn Thị Lựu, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-team-leader-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-thap-job246681
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NGA
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TÍN TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Tháp Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 196 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EDUNETWORK PTY LTD
Tuyển Sales thu nhập 10 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
EDUNETWORK PTY LTD
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn Tuyển Sinh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Trường Đại Học Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty TNHH DNXH Thế hệ số
Hạn nộp: 31/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Sale Tour Du Lịch thu nhập 8 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Phú Thọ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Hùng Vương
Hạn nộp: 28/12/2024
Phú Thọ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Tới 50 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần đào tạo công nghệ ITPlus
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Vice President thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Tuyển Telesales thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Bitu Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất