Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CHI NHÁNH TẠI ĐỒNG THÁP - CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC BLUE ENGLISH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 15 - 20 Triệu

Đại diện cho công ty làm việc với các Nhà trường trên địa bàn các huyện trong tỉnh Đồng Tháp.

Báo cáo kết quả và Xây dựng kế hoạch cho từng giai đoạn của việc đi trường.

Phối hợp xử lí hồ sơ giấy tờ, xếp lịch học phù hợp cùng Nhà trường.

Tổ chức/ tham gia các cuộc họp định kỳ và các buổi làm việc để cập nhật tình hình và giải quyết vấn đề nếu có.

Báo cáo thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp lên quản lý cấp cao.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Tốt nghiệp đại học trở lên

Tuổi trên 25

Hoà nhã, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, chịu được áp lực của công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí tương ứng

Thu nhập hấp dẫn đến 20 triệu (lương cơ bản + hoa hồng chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được đào tạo định kì để nâng cao các kĩ năng trong quá trình làm việc

Thưởng lễ, Tết và được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của công ty

Và các chế độ ưu đãi khác

