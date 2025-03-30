Tuyển Telemarketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tuyển dụng CTV Telemarketing theo kế hoạch.
Đào tạo nhân sự trong team về chuyên môn, quy trình làm việc.
Đảm bảo số lượng và chất lượng contacts để bàn giao cho bộ phận Tư vấn tuyển sinh.
Phối hợp công việc với các phòng ban liên quan, xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi công việc.
Báo cáo kết công việc theo quy định.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ.
Sinh năm 1996 – 2000.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 1 năm trong lĩnh vực sale/chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
Đã từng quản lý đội ngũ cộng tác viên từ 10 nhân sự trở lên.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
Biết cách xây dựng các hệ thống báo cáo quản trị nhân sự.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Microsoft Office.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa 17T4, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

