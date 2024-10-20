Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Telemarketing CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Thái Nguyên

- Hà Nội ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Gọi điện, tư vấn giới thiệu sản phẩm của Công ty tới KH theo nguồn data được phân bổ.
Tìm hiểu nhu cầu và CSKH qua điện thoại.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với KH, thuyết phục KH sử dụng sản phẩm.
Liên hệ phối hợp với các bộ phận để theo dõi, hoàn thành đơn hàng.
Tìm thêm nguồn data cho cá nhân.
Cập nhật thông tin, báo cáo liên quan lên hệ thống.
Thực hiện các chỉ tiêu KPI theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Báo cáo công việc hàng ngày cho trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Độ tuổi: Từ 21 tuổi đến 35 tuổi.
Giọng nói rõ ràng, ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng xử lý tình huống.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tin học văn phòng cơ bản.
Có laptop và phương tiện đi lại.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo trong quá trình làm viêc.
Ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH, Sales, Telesales là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.
Chế độ đầy đủ theo quy định nhà nước.
Được hỗ trợ data khách hàng từ Hệ thống Marketing của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

