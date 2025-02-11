Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ
- Hà Nội: Lương cơ bản (8 – 12 triệu) + thưởng Tham gia BHXH Hỗ trợ ăn trưa tại công ty Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty 12 phép / năm, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Gọi tư vấn cho các khách hàng mới đã để lại số điện thoại về các dịch vụ khách hàng đang quan tâm. Nhắn tin xác nhận lịch hẹn cho các khách đặt lịch hẹn
Trả lời tin nhắn, bình luận trên các trang page của phòng khám hàng ngày và trả lời những câu hỏi của khách hàng mới, cũ, liệu trình hoặc khách hàng tiềm năng
Tiếp nhận data khách hàng từ các nguồn, triển khai tư vấn giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của phòng khám theo đúng quy trình, quy định.
Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề cho khách hàng liên hệ qua số Hotline
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Báo cáo trưởng nhóm về hiệu quả và tiến độ triển khai các công việc trong phạm vi trách nhiệm của bản thân hoặc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm Telesale từ 6 tháng trở lên (kinh nghiệm làm trong các phòng khám, bệnh viện,... là một lợi thế)
Yêu cầu khác:
Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói lắp
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
