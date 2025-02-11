Tuyển Telemarketing CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cơ bản (8 – 12 triệu) + thưởng Tham gia BHXH Hỗ trợ ăn trưa tại công ty Thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty 12 phép / năm, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Gọi tư vấn cho các khách hàng mới đã để lại số điện thoại về các dịch vụ khách hàng đang quan tâm. Nhắn tin xác nhận lịch hẹn cho các khách đặt lịch hẹn

Trả lời tin nhắn, bình luận trên các trang page của phòng khám hàng ngày và trả lời những câu hỏi của khách hàng mới, cũ, liệu trình hoặc khách hàng tiềm năng

Tiếp nhận data khách hàng từ các nguồn, triển khai tư vấn giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của phòng khám theo đúng quy trình, quy định.

Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề cho khách hàng liên hệ qua số Hotline

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Báo cáo trưởng nhóm về hiệu quả và tiến độ triển khai các công việc trong phạm vi trách nhiệm của bản thân hoặc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Y, điều dưỡng là 1 lợi thế

Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm Telesale từ 6 tháng trở lên (kinh nghiệm làm trong các phòng khám, bệnh viện,... là một lợi thế)

Yêu cầu khác:

Giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói lắp

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục

Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ CAO VỆ NỮ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin