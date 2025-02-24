Tuyển Telemarketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản 5.000.000

- 7.000.000 VNĐ + phụ cấp + % hoa hồng + thưởng] Thử việc 100% lương cứng (không ảnh hưởng bởi KPI) Được training bài bản. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3

- 5 nhân sự. Nghỉ lễ theo lịch quốc gia Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty. Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,…), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings. Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa h, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn và giới thiệu khóa học (sản phẩm có 15 năm thương hiệu)
Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và đưa ra những giải pháp giáo dục phù hợp
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng đăng ký khoá học.
Chăm sóc khách hàng trong thời gian học tập tại trung tâm

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (Ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales)
Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

