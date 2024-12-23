Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Lập kế hoạch kiểm thử;

Nghiên cứu, phân tích và review các tài liệu yêu cầu, thiết kế;

Thiết kế Test case (Matrix, checklist..);

Thực hiện kiểm thử;

Log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi;

Quản lý và báo cáo về quá trình kiểm thử, chất lượng phần mềm, kết quả kiểm thử.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Cử nhân chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kiến thức & kinh nghiệm liên quan

Có kinh nghiệm 02 năm trở lên với vị trí tương đương;

Nắm vững các quy trình và kỹ thuật test;

Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng phân tích nghiệp vụ;

Có kỹ năng xây dựng test case và thực hiện test;

Có kỹ năng phân tích kết quả kiểm thử và báo cáo;

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án theo quy trình CMMI, Agile/Scrum là lợi thế;

Có hiểu biết về SQL;

Có chứng chỉ ISTQB là một lợi thế;

Có tiếng Anh, tiếng Nhật là lợi thế;

Phẩm chất cá nhân cần thiết cho công việc

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tư duy logic, có khả năng nghiên cứu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương & thưởng

Mức lương cạnh tranh 10.000.000 - 17.000.000 VNĐ và có thể deal theo năng lực;

Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Môi trường làm việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển sự nghiệp;

Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân;

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức;

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.

Lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý;

Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp;

Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

