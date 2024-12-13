Tuyển Tester Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Tester Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Đường Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ.
- Thiết lập môi trường kiểm thử, thực thi và báo cáo kết quả.
- Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá
chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu, ứng dụng các công cụ test phục vụ cho việc kiểm thử.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên và đã tham gia các dự án thực tế.
- Có kỹ năng triển khai Test Manual và API, SQL.
- Làm việc độc lập/ đội nhóm, chịu được áp lực và hoàn thành mục tiêu được giao đúng hạn.
- Tiếng anh tốt là một lợi thế.
- Có khả năng tự đọc, tự học, google và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : upto 20M (thỏa thuận theo năng lực)
- Cơ hội đi công tác nước ngoài.
- Được tham gia các buổi seminar hàng tháng nâng cao năng lực chuyên môn.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tiếp xúc với các bài toán lớn về chịu tải, bảo mật.
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
- Team building, liên hoan tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
- Chế độ thâm niên

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Thiên Lộc, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

