Tuyển Software tester CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Fafim A, số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Xây dựng testcase đầy đủ, chi tiết, rõ ràng.

Xây dựng Check list, tasklist cho các chức năng sản phẩm Dashboard, WEB, APP, CMS, hệ thống API.

Tạo Report test hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử web/mobile app.

Hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mềm.

Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm, có khả năng quản lý thời gian tốt.

Mạnh về Manual Test và có định hướng hoặc khả năng làm Automation Test (function và performance).

Có khả năng phân tích để xác định lỗi và vấn đề liên quan đến tính năng và hiệu suất.

Khả năng giao tiếp và làm việc cùng các bộ phận khác để giải quyết vấn đề và cải thiện quy trình làm việc.

Có khả năng phân tích nghiệp vụ.

Test thành thao API, hiểu biết chuyên sâu các tool hỗ trợ test api.

Sử dụng thành thao SQL.

Có kỹ năng test chuyên sâu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 - 20 triệu + lương KPI.

Hỗ trợ thiết bị làm việc.

Review lương 6 tháng - 1 năm, một lần (dựa vào năng lực).

Du lịch hè, teambuilding gắn kết tình cảm.

Quỹ ăn nhẹ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày cho nhân viên.

Lương tháng 13.

Cơ hội phát triển bản thân, qua các dự án lớn và quy trình chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.

Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...).

