Tuyển Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
- Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Quản lý, điều phối công việc của Phòng
Xây dựng cải tiến quy trình của phòng Kiểm thử
Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, tình huống phát sinh... cho các thành viên trong phòng
Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án
Review kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test
Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án
Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/ Lãnh đạo
Quản lý, điều phối công việc của Phòng
Xây dựng cải tiến quy trình của phòng Kiểm thử
Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, tình huống phát sinh... cho các thành viên trong phòng
Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án
Review kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test
Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test
Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án
Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/ Lãnh đạo
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực kỹ thuật.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Senior Tester, và có trên 1 năm kinh nghiệm Test lead/ Test manager nhóm từ 6 người trở lên
Có kiến thức về IT hiểu được thiết kế kỹ thuật và các thông số kỹ thuật, hệ thống ứng dụng phần mềm, các ngôn ngữ lập trình.
Nắm rõ về quy trình phát triển phần mềm
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech
Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ T2-T6
Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương
Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI