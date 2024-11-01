Tuyển Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Quản lý, điều phối công việc của Phòng Xây dựng cải tiến quy trình của phòng Kiểm thử Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, tình huống phát sinh... cho các thành viên trong phòng Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án Review kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/ Lãnh đạo

Quản lý, điều phối công việc của Phòng

Xây dựng cải tiến quy trình của phòng Kiểm thử

Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, tình huống phát sinh... cho các thành viên trong phòng

Tham gia test các dự án phần mềm của công ty với vai trò Tester hoặc Test Leader tùy quy mô dự án

Review kế hoạch test và kịch bản test, chuẩn bị dữ liệu test

Quản lý, phân tích kết quả test và báo cáo kết quả test

Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án

Kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận/ Lãnh đạo

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực kỹ thuật. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Senior Tester, và có trên 1 năm kinh nghiệm Test lead/ Test manager nhóm từ 6 người trở lên Có kiến thức về IT hiểu được thiết kế kỹ thuật và các thông số kỹ thuật, hệ thống ứng dụng phần mềm, các ngôn ngữ lập trình. Nắm rõ về quy trình phát triển phần mềm Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực kỹ thuật.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Senior Tester, và có trên 1 năm kinh nghiệm Test lead/ Test manager nhóm từ 6 người trở lên

Có kiến thức về IT hiểu được thiết kế kỹ thuật và các thông số kỹ thuật, hệ thống ứng dụng phần mềm, các ngôn ngữ lập trình.

Nắm rõ về quy trình phát triển phần mềm

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Fintech

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ T2-T6 Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Làm việc từ T2-T6

Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương

Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin