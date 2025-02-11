Tuyển Tester Tập đoàn công nghệ VIETSENS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5, ngõ 70, Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Từ 7 Triệu
• Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan.
• Lập kế hoạch test và thiết kế testcase.
• Thực hiện test sản phẩm theo testcase, phát hiện lỗi, log bug và phối hợp với dev để fix bug.
• Quản lý và phân tích kết quả test.
• Viết báo cáo test, viết quy trình, hướng dẫn tính năng sản phẩm.
• Hỗ trợ đội triển khai duy trì sản phẩm.
• Thực hiện tốt các công việc khác khi được giao từ cấp trên.
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành tương đương.
• Đã có kinh nghiệm ở vị trí Tester là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
• Có khả năng lập kế hoạch test và viết testcase.
• Có khả năng viết các câu lệnh truy vấn SQL để phục vụ quá trình kiểm thử.
• Trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ và nhanh nhẹn.
• Chủ động, có tinh thần học hỏi cao.
Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương dao động từ 7 - 14 triệu/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực từng ứng viên, thưởng xứng đáng theo năng lực; có lộ trình thăng tiến rõ ràng phù hợp với khả năng phát triển của từng cá nhân.
• Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng; được làm việc, cọ sát và được hướng dẫn bởi những nhân sự giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
• Thu nhập xứng đáng với khả năng.
• Được hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
• Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm: 30/4 - 1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch (lương tháng 13, quà tết kèm tiền mặt gửi đến bố mẹ tri ấn đấng sinh thành)
• Thưởng đột xuất, thưởng dự án theo hiệu quả công việc
• Nghỉ lễ, tết Theo Quy định của Luật Lao Động và Quy định của Nhà nước.
• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, 12 ngày phép/năm.
• Thời gian làm việc:
Sáng: 8h00 - 12h00 Chiều: 13h30 - 17h30 Từ sáng thứ 2 - hết sáng Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
