Tuyển Tester Tập đoàn công nghệ VIETSENS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tập đoàn công nghệ VIETSENS
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5, ngõ 70, Trương Công Giai, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Từ 7 Triệu

• Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan.
• Lập kế hoạch test và thiết kế testcase.
• Thực hiện test sản phẩm theo testcase, phát hiện lỗi, log bug và phối hợp với dev để fix bug.
• Quản lý và phân tích kết quả test.
• Viết báo cáo test, viết quy trình, hướng dẫn tính năng sản phẩm.
• Hỗ trợ đội triển khai duy trì sản phẩm.
• Thực hiện tốt các công việc khác khi được giao từ cấp trên.

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành tương đương.
• Đã có kinh nghiệm ở vị trí Tester là một lợi thế. Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
• Có khả năng lập kế hoạch test và viết testcase.
• Có khả năng viết các câu lệnh truy vấn SQL để phục vụ quá trình kiểm thử.
• Trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ và nhanh nhẹn.
• Chủ động, có tinh thần học hỏi cao.

Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương dao động từ 7 - 14 triệu/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực từng ứng viên, thưởng xứng đáng theo năng lực; có lộ trình thăng tiến rõ ràng phù hợp với khả năng phát triển của từng cá nhân.
• Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyên môn và kỹ năng; được làm việc, cọ sát và được hướng dẫn bởi những nhân sự giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
• Thu nhập xứng đáng với khả năng.
• Được hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
• Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm: 30/4 - 1/5, 2/9, Tết dương lịch, Tết âm lịch (lương tháng 13, quà tết kèm tiền mặt gửi đến bố mẹ tri ấn đấng sinh thành)
• Thưởng đột xuất, thưởng dự án theo hiệu quả công việc
• Nghỉ lễ, tết Theo Quy định của Luật Lao Động và Quy định của Nhà nước.
• BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, 12 ngày phép/năm.
• Thời gian làm việc:
Sáng: 8h00 - 12h00 Chiều: 13h30 - 17h30 Từ sáng thứ 2 - hết sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Tập đoàn công nghệ VIETSENS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5A Khu Biệt thự thấp tầng Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

