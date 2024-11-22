Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên:

- Chung cư Tecco Elite City Thái nguyên, KCD số 10, Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tổ chức triển khai thi công trên công trường.
- Giám sát thi công theo hồ sơ thiết kế, giám sát nhà thầu, tổ đội và phối hợp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công.
- Chuẩn bị và triển khai xác nhận nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành.
- Kiểm soát, quản lý nguyên vật liệu sử dụng trong công trường.
- Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc,....
- Độ tuổi: từ 25 - 40 tuổi
- Có trách nhiệm, kỷ luật cao, trung thực và chịu được áp lực trong công việc, có thể luân chuyển theo công trình. Gắn bó lâu dài.
- Có thể đi làm luôn.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 12 triệu theo năng lực
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định.
- Tăng lương và thưởng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà G6, Khu đô thị mới Nhân Dục, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

