Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: - Chung cư Tecco Elite City Thái nguyên, KCD số 10, Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Tổ chức triển khai thi công trên công trường.

- Giám sát thi công theo hồ sơ thiết kế, giám sát nhà thầu, tổ đội và phối hợp giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công.

- Chuẩn bị và triển khai xác nhận nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành.

- Kiểm soát, quản lý nguyên vật liệu sử dụng trong công trường.

- Các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc,....

- Độ tuổi: từ 25 - 40 tuổi

- Có trách nhiệm, kỷ luật cao, trung thực và chịu được áp lực trong công việc, có thể luân chuyển theo công trình. Gắn bó lâu dài.

- Có thể đi làm luôn.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 12 triệu theo năng lực

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ lễ tết, nghỉ phép theo quy định.

- Tăng lương và thưởng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Sản Xuất T&T

