Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80A Huỳnh Văn Bánh, Phường Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm chính về công tác quản lý cũng như về kế hoạch hạch toán độc lập cho mảng kinh doanh Thành phẩm theo định hướng phát triển của Công ty;

Chịu trách nhiệm chính về chỉ tiêu doanh số cũng như hoàn thành chỉ tiêu đã được Công ty giao;

Phân tích lập kế hoạch kinh doanh đối với từng dòng hàng được phân bổ theo quý, theo tháng nhằm hướng đến việc đạt mục tiêu KPIs, kế hoạch đề xuất kinh doanh đã được phê duyệt thực hiện

Thực hiện các quy trình tiếp thị, quảng cáo, kinh doanh, khuyến mãi và các quy trình khác có liên quan đến phòng KD. Quản lý và điều hành chung hoạt động của phòng, đảm bảo kinh doanh hữu hiệu, đúng tiến độ, đảm bảo tăng trưởng doanh số và doanh thu theo kế hoạch chỉ tiêu hàng năm được giao. Đồng thời tham mưu cho Ban TGĐ về các giải pháp kinh doanh;

Định kỳ cuối tháng tháng/quý/ năm: lập và thực hiện các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường đạt hiệu quả. Kiểm soát được các thay đổi, rủi ro và các vấn đề phát sinh à phân tích và giải quyết các thay đổi, rủi ro, phát sinh nhanh chóng và hiệu quả;

Phối hợp với Phòng KT-TC kiểm soát, theo dõi tình hình công nợ từng khách hàng/ từng kênh tiêu thụ/ hàng tháng à có đánh giá, báo cáo kịp thời và đề xuất với Ban TGĐ các giải pháp từng lúc nhằm hạn chế các trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng;

Đề xuất cho Ban Tổng Giám đốc về chính sách giá, chính sách Marketing, chính sách nhân sự, chính sách thu nhập… Tiêu chí đánh giá hiệu suất Hàng tháng;

Phối hợp với Trưởng/ Phó phòng trong công tác quản lý và điều hành chung của phòng,

Hỗ trợ công tác đào tạo nhân sự Marketing và nhóm NVTT/ NVKD trực thuộc Phòng.

Phối hợp với các trưởng bộ phận khác nhằm xây dựng hệ thống kinh doanh của Công ty được hoàn thiện, vượt hơn so với các đối thủ cạnh tranh;

Báo cáo cho cấp trên quản lý trực tiếp & Ban TGĐ nhà máy về chất lượng sản phẩm. Tiêu chí đánh giá: Hàng tháng hoặc khi có yêu cầu;

Đánh giá hiệu suất công việc nhân sự trực thuộc P.KDTP;

Thực hiện các công việc phát sinh theo chỉ đạo của Ban TGĐ.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing hoặc các ngành khác có liên quan...-

Ưu tiên có 3 năm kinh nghiệm lĩnh vực Giày/dép.

Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Thu nhập lương cứng cấp QL .Thưởng đạt doanh số theo chỉ tiêu Cty giao hoa hồng

Được làm việc trong một trường năng động, có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và Luật hiện hành

Phụ cấp khác :Phụ cấp xăng xe, điện thoại, thưởng hoàn thành công việc và hoàn thành trách nhiệm (Hiệu suất)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu

