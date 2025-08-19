Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 68 đường D1, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ:
Dẫn dắt, quản lý và phát triển đội ngũ
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn (mentorship) và định hướng phát triển cho từng thành viên, đặc biệt là xây dựng nền tảng vững chắc cho các bạn intern.
Tạo ra một môi trường làm việc hợp tác, sáng tạo và hiệu suất cao.
Chiến lược và Kiến trúc Kỹ thuật:
Xây dựng tầm nhìn kỹ thuật và lộ trình phát triển cho các sản phẩm/dịch vụ AI của công ty.
Thiết kế kiến trúc hệ thống AI/ML bền vững, có khả năng mở rộng và bảo trì.
Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất áp dụng các công nghệ, thuật toán, và mô hình AI mới nhất vào dự án.
Quản lý Dự án và Vận hành:
Làm việc với các bên liên quan (Product Manager, Business) để hiểu rõ yêu cầu và chuyển hóa thành các bài toán kỹ thuật.
Lập kế hoạch, phân chia công việc, ước tính thời gian và theo dõi tiến độ của đội ngũ theo mô hình Agile/Scrum.
Đảm bảo chất lượng code thông qua việc thiết lập coding conventions, thực hiện code review và tự động hóa quy trình (CI/CD).
Chuyên môn Kỹ thuật (Hands-on):
Trực tiếp tham gia vào việc giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp nhất.
Xây dựng các PoC (Proof of Concept) để kiểm chứng ý tưởng mới.
Tối ưu hóa hiệu năng của các mô hình AI (tốc độ inference, độ chính xác).

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Về Kinh nghiệm và Kiến thức Kỹ thuật:
Tối thiểu 4-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm, trong đó có ít nhất 2-3 năm tập trung chuyên sâu vào AI/Machine Learning.
4-5 năm kinh nghiệm
ít nhất 2-3 năm
Bắt buộc có kinh nghiệm dẫn dắt kỹ thuật (Tech Lead) hoặc quản lý một nhóm nhỏ (từ 3 người trở lên).
Thành thạo Python ở mức độ chuyên gia.
Thành thạo Python
Có kinh nghiệm sâu sắc với các thư viện AI/ML/Data Science cốt lõi: TensorFlow hoặc PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy.
TensorFlow hoặc PyTorch, Scikit-learn, Pandas, NumPy.
Kiến thức sâu rộng về các khái niệm Machine Learning (Supervised, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning).
Hiểu biết vững chắc và có kinh nghiệm thực tế về Deep Learning, đặc biệt là các kiến trúc mô hình hiện đại như Transformers.
Transformers
Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP): Fine-tuning các mô hình LLMs (như Llama, GPT), RAG (Retrieval-Augmented Generation), Semantic Search, Text Classification.
Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP):
Thị giác Máy tính (Computer Vision): Object Detection, Image Segmentation, Facial Recognition.
Thị giác Máy tính (Computer Vision):
AI Tạo sinh (Generative AI): Có hiểu biết về cách hoạt động của LLMs, Diffusion Models (như Stable Diffusion).
AI Tạo sinh (Generative AI):
Có kinh nghiệm đóng gói và triển khai mô hình AI lên môi trường production.
Hiểu biết về Docker; có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng Cloud (AWS, Google Cloud, Azure) và các dịch vụ AI tương ứng (SageMaker, Vertex AI, Azure ML) là một lợi thế lớn.
Docker
Có kiến thức về API (RESTful, gRPC) để phục vụ mô hình.
b. Về Kỹ năng Lãnh đạo và Kỹ năng Mềm:
Khả năng truyền cảm hứng, định hướng và thúc đẩy đội ngũ.
Kiên nhẫn và có đam mê đào tạo, phát triển con người, đặc biệt là khả năng hướng dẫn các bạn intern từ những bước đầu tiên.
Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc. Có khả năng trình bày các ý tưởng kỹ thuật phức tạp cho cả đối tượng kỹ thuật và phi kỹ thuật.
Tư duy logic sắc bén, khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề mơ hồ, phức tạp.
Khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và sắp xếp công việc một cách hiệu quả.
c. Điểm Cộng (Nice-to-have)
Đã từng xây dựng và triển khai thành công một sản phẩm AI từ đầu đến cuối.
Có kinh nghiệm với các hệ thống dữ liệu lớn (Big Data) như Spark, Kafka.
Có các bài báo khoa học, blog kỹ thuật, hoặc đóng góp cho các dự án mã nguồn mở về AI.
Có kinh nghiệm tối ưu hóa mô hình (quantization, pruning, knowledge distillation) và triển khai trên các thiết bị biên (Edge AI).
Sử dụng thành thạo tiếng Anh để đọc tài liệu và nghiên cứu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chú trọng phát triển con người, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng;
Tham gia các chế độ bảo hiểm XH, TN, YT theo quy định hiện hành;
Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng đột xuất theo năng lực;
Được tham gia các hoạt động teambuilding, tổ chức sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Ex-World, 5A/2 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

