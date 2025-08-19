Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LAVA DIGITAL GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/26c Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Công việc chính:

Thu thập, kiểm tra và xử lý số liệu, chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.

Cập nhật và hạch toán số liệu trên phần mềm Misa: thu/chi, công nợ, phân bổ chi phí.

Theo dõi, đối chiếu số liệu với ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp.

Xuất và quản lý hóa đơn GTGT theo quy định.

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hợp đồng, hồ sơ kế toán khoa học.

Tổng hợp số liệu để lập và nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN định kỳ (tháng, quý, năm).

Tham gia lập báo cáo tài chính năm, báo cáo quyết toán thuế và các báo cáo quản trị theo yêu cầu.

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập, kiểm tra thông tin phục vụ báo cáo.

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật về thuế, BHXH, luật doanh nghiệp.

Thành thạo Excel, Word, PP và phần mềm kế toán (ưu tiên Misa).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao, kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVA DIGITAL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng Tết, thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

Tham gia team building, du lịch hàng năm của công ty.

Tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVA DIGITAL GROUP

