Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Tiền Giang, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh tháng/quý/năm cho đội ngũ Sales trong khu vực.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh
Quản lý đội nhóm: Tuyển dụng, đào tạo, phân bổ chỉ tiêu, giám sát hiệu quả làm việc của từng thành viên.
Quản lý đội nhóm
Hỗ trợ và kèm cặp nhân viên mới trong việc tìm kiếm khách hàng, chốt đơn hàng, xử lý tình huống.
Hỗ trợ và kèm cặp nhân viên mới
Trực tiếp đi thị trường để gặp gỡ khách hàng, mở rộng kênh bán hàng và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Trực tiếp đi thị trường
Phân tích dữ liệu kinh doanh, đánh giá kết quả và đưa ra giải pháp cải thiện doanh số.
Phân tích dữ liệu kinh doanh
Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách giá phù hợp từng nhóm khách hàng/khu vực.
chương trình khuyến mãi, chính sách giá
Phối hợp với Marketing để triển khai các hoạt động xúc tiến bán hàng.
Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh cho Sales Manager.
Báo cáo định kỳ
Xử lý các khiếu nại hoặc vấn đề phức tạp của khách hàng cấp khu vực.
khiếu nại hoặc vấn đề phức tạp
Khu vực hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh (địa lý cũ)
Thành phố Hồ Chí Minh (địa lý cũ)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí Sales, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm.
Kinh nghiệm
Hiểu biết ngành: Ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực F&B, nguyên liệu pha chế, hoặc các ngành dịch vụ liên quan.
Hiểu biết ngành
Tư duy phục vụ khách hàng: Luôn đặt trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu; chủ động tìm giải pháp thay vì đổ lỗi; giải quyết vấn đề nhanh, khéo léo.
Tư duy phục vụ khách hàng
Tính cách dịch vụ: Lịch sự, kiên nhẫn, thân thiện, biết lắng nghe và giao tiếp hiệu quả ngay cả trong áp lực.
Tính cách dịch vụ
Kỹ năng lãnh đạo: Khả năng truyền động lực, kèm cặp nhân viên, tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng phân tích & lập kế hoạch: Biết đánh giá số liệu, dự báo doanh số và đề xuất giải pháp tăng trưởng.
Kỹ năng phân tích & lập kế hoạch
Tinh thần làm việc: Chủ động, cầu tiến, chịu áp lực doanh số, sẵn sàng đi thị trường khi cần.
Tinh thần làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực;
Thưởng nóng, lương tháng 13 tùy theo kết quả kinh doanh và chính sách từng năm của công ty;
Quà/ tiền mừng vào các dịp Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu, lễ 20/10, 8/3, Giáng sinh, sinh nhật...cùng nhiều hoạt động gắn kết trong năm.
Cơ hội làm việc trong lĩnh vực F&B đang phát triển mạnh mẽ, Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về ngành F&B, kỹ năng pha chế trà – cà phê cũng như kỹ năng kinh doanh hiện đại, giúp bạn nhanh chóng nâng cao năng lực, tự tin chinh phục thị trường và phát triển sự nghiệp lâu dài;
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo chính sách phúc lợi nội bộ;
Tham gia hoạt động Teambuilding, Company trip trong/ ngoài nước hằng năm cùng công ty (Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty)
Chính sách tăng lương được xét duyệt dựa trên hiệu quả công việc; đồng thời được hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ thuật và kiến thức sản phẩm trong suốt quá trình làm việc;
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật sau khi trở thành nhân viên chính thức;
Nhân viên có năng lực tốt có thể chính thức ký hợp đồng khi chưa kết thúc hợp đồng thử việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 32 Tiền Giang phường 2 quận Tân Bình TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

