Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần DILIGO Holdings
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà N03T5, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Chiến lược & Kế hoạch
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ (theo tháng, quý, năm) phù hợp với mục tiêu của công ty.
• Phân tích thị trường, đối thủ, xu hướng để đề xuất chiến lược bán hàng hiệu quả.
• Xác định các kênh, phân khúc khách hàng trọng tâm và thiết kế lộ trình tăng trưởng doanh số.
2. Quản lý & Điều hành
• Tuyển dụng, huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân viên sale.
• Phân bổ chỉ tiêu, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân/nhóm.
• Thiết lập hệ thống báo cáo doanh số, quy trình làm việc và chuẩn mực dịch vụ khách hàng.
3. Thực thi & Phát triển khách hàng
• Dẫn dắt các hoạt động tiếp cận, chăm sóc và phát triển khách hàng mới & khách hàng hiện tại.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các đối tác chiến lược, khách hàng lớn.
• Trực tiếp tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng ở những thương vụ quan trọng.
4. Phối hợp liên phòng ban
• Là cầu nối giữa phòng kinh doanh với marketing, sản xuất, vận hành để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ.
• Đóng góp ý kiến về sản phẩm, chính sách giá, chương trình khuyến mãi để tối ưu kết quả bán hàng.
• Báo cáo & Kiểm soát
• Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc về doanh số, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số hiệu suất khác.
• Quản lý rủi ro trong bán hàng, đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm tối thiểu 3-5 năm trong lĩnh vực bán hàng, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
2. Khả năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược và dẫn dắt đội ngũ.
3. Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, xử lý tình huống xuất sắc.
4. Tư duy định hướng kết quả, chịu được áp lực doanh số.
5. Kỹ năng giao tiếp, huấn luyện và truyền cảm hứng cho đội nhóm.

Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương thỏa thuận và cạnh tranh. Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.
2. Hỗ trợ cơm trưa và vé gửi xe.
3. Thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
4. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
5. Các chế độ thưởng Sinh nhật, Lễ, Tết theo quy định của công ty.
6. Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ do công ty tổ chức.
7. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
8. Có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Công ty cổ phần DILIGO Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng miên Bắc : Tầng 2, toà nhà N03T5, Khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng miền Nam : Số 25 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

