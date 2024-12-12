Tuyển Thu hồi nợ Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Thu hồi nợ

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng L2B, R6, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội||||||, Quận Thanh Xuân

Thực hiện công tác quản lý và thu hồi khoản vay tín chấp của các cá nhân đang có nợ quá hạn tại khu vực được phân công, nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hồi nợ được phân công và giữ nợ quá hạn ở mức thấp nhất. Cụ thể:
Tiếp nhận thông tin/hồ sơ vay của các khách hàng đang có nợ tại VPBank để xử lý;
Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ, theo dõi cho đến khi khách hàng tất toán khoản vay cho VPBank;
Thực hiện thu hồi nợ trực tiếp tại địa bàn (nơi làm việc, địa chỉ tạm trú/thường trú, những nơi liên quan đến khách hàng);
Làm việc với các bên liên quan, chính quyền định phương để hỗ trợ thu hồi nợ;
Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo;
Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Giới tính: Nam
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương;
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;
Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường phố;
Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực: Lương cứng từ 10 Triệu đến 15 Triệu + Hoa hồng
Hoa hồng không giới hạn
Phụ cấp chi phí công tác: cơm, xăng xe, điện thoại,...
Lương tháng 13; Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)
Tổng thu nhập từ 20 Triệu - 50 Triệu/ tháng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, số 296 Phan Xích Long, phường 7, Quận Phú Nhuận , Hồ Chí Minh , Việt Nam

