Tuyển Kho vận Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô E23 - E24 Đường số 10, Cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Quản lý kho và thực hiện nhập kho và xuất hàng kho chính xác, kịp thời

Sắp xếp, bảo quản và vệ sinh kho, chịu trách nhiệm về số lượng hàng tồn kho

Đối chiếu số liệu với kế toán, nộp và lưu trữ chứng từ

Kiểm kê kho mỗi ngày và báo cáo cuối tháng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24-35

-Có kĩ năng và kinh nghiệm làm thủ kho.

- Yêu cầu tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên,

-Biết lái xe nâng.

-Thời gian làm việc hành chính hoặc theo ca 12h/ ngày (từ 7:00 đến 19:00)

- Chịu khó, chịu được áp lực.

Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin