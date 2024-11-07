Tuyển Kho vận Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát làm việc tại Long An thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô E23
- E24 Đường số 10, Cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Quản lý kho và thực hiện nhập kho và xuất hàng kho chính xác, kịp thời
Sắp xếp, bảo quản và vệ sinh kho, chịu trách nhiệm về số lượng hàng tồn kho
Đối chiếu số liệu với kế toán, nộp và lưu trữ chứng từ
Kiểm kê kho mỗi ngày và báo cáo cuối tháng
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi từ 24-35
-Có kĩ năng và kinh nghiệm làm thủ kho.
- Yêu cầu tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên,
-Biết lái xe nâng.
-Thời gian làm việc hành chính hoặc theo ca 12h/ ngày (từ 7:00 đến 19:00)
- Chịu khó, chịu được áp lực.
Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhật Mỹ Phát
