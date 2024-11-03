Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Cum Công nghiệp Tân Minh - Tự Tân - Vũ Thư - Thái Bình, Vũ Thư

Mô Tả Công Việc Sản xuất

Nhập kho thành phẩm Kiểm soát hàng nhập kho về đúng chủng loại (Tên, mã SP, quy cách, mẫu mã hàng hóa, số lượng, NSX, hạn sử dụng ... trên đơn hàng và thực tế)

- Xuất kho thành phẩm Kiểm tra số lượng xuất kho ( Tên, mã SP, quy cách, mẫu mã hàng hóa, số lượng, NSX, hạn sử dụng ... trên chứng từ kế toán và thực tế)

- Quản lý kho tồn kho

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng kế toán trở lên hoặc các ngành nghề có liên quan

Thành thạo vi tính văn phòng; excel, Word, Ngoại ngữ (không bắt buộc)

Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho, Khả năng chịu áp lực cao trong công việc, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, có khả năng chuyền đạt, giao tiếp và ứng xử tốt

Sức khỏe tốt và được phép làm việc cho nhà máy chế biến thực phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Lương từ 8 - 9 triệu đồng/tháng

+ Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỷ, sinh nhật, du lịch theo quy định của Công ty.

+ Được hưởng các chính sách lợi nhuận, tăng lương định kỳ của Công ty.

+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

+ Được đào tạo những kỹ năng cần thiết để phát triển đúng định hướng nghề nghiệp.

+ Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

