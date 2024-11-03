Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Cum Công nghiệp Tân Minh

- Tự Tân

- Vũ Thư

- Thái Bình, Vũ Thư

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nhập kho thành phẩm Kiểm soát hàng nhập kho về đúng chủng loại (Tên, mã SP, quy cách, mẫu mã hàng hóa, số lượng, NSX, hạn sử dụng ... trên đơn hàng và thực tế)
- Xuất kho thành phẩm Kiểm tra số lượng xuất kho ( Tên, mã SP, quy cách, mẫu mã hàng hóa, số lượng, NSX, hạn sử dụng ... trên chứng từ kế toán và thực tế)
- Quản lý kho tồn kho

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng kế toán trở lên hoặc các ngành nghề có liên quan
Thành thạo vi tính văn phòng; excel, Word, Ngoại ngữ (không bắt buộc)
Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho, Khả năng chịu áp lực cao trong công việc, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, có khả năng chuyền đạt, giao tiếp và ứng xử tốt
Sức khỏe tốt và được phép làm việc cho nhà máy chế biến thực phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập: Lương từ 8 - 9 triệu đồng/tháng
+ Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỷ, sinh nhật, du lịch theo quy định của Công ty.
+ Được hưởng các chính sách lợi nhuận, tăng lương định kỳ của Công ty.
+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
+ Được đào tạo những kỹ năng cần thiết để phát triển đúng định hướng nghề nghiệp.
+ Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm CN Tân Minh - Tự tân - Vũ Thư - Thái Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

