Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG làm việc tại Thái Bình thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: Cum Công nghiệp Tân Minh
- Tự Tân
- Vũ Thư
- Thái Bình, Vũ Thư
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Nhập kho thành phẩm Kiểm soát hàng nhập kho về đúng chủng loại (Tên, mã SP, quy cách, mẫu mã hàng hóa, số lượng, NSX, hạn sử dụng ... trên đơn hàng và thực tế)
- Xuất kho thành phẩm Kiểm tra số lượng xuất kho ( Tên, mã SP, quy cách, mẫu mã hàng hóa, số lượng, NSX, hạn sử dụng ... trên chứng từ kế toán và thực tế)
- Quản lý kho tồn kho
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng kế toán trở lên hoặc các ngành nghề có liên quan
Thành thạo vi tính văn phòng; excel, Word, Ngoại ngữ (không bắt buộc)
Am hiểu nghiệp vụ quản lý kho, Khả năng chịu áp lực cao trong công việc, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, có khả năng chuyền đạt, giao tiếp và ứng xử tốt
Sức khỏe tốt và được phép làm việc cho nhà máy chế biến thực phẩm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập: Lương từ 8 - 9 triệu đồng/tháng
+ Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, chế độ thăm hỏi ốm, đau, hiếu, hỷ, sinh nhật, du lịch theo quy định của Công ty.
+ Được hưởng các chính sách lợi nhuận, tăng lương định kỳ của Công ty.
+ Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
+ Được đào tạo những kỹ năng cần thiết để phát triển đúng định hướng nghề nghiệp.
+ Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG
