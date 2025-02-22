Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM
- Thái Bình:
- Lầu 8, 144
- 146 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận
Trách nhiệm:
• Thiết kế và phân tích các yếu tố kết cấu cho các dự án bất động sản thương mại và nhà ở.
• Đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn và quy định xây dựng về kết cấu kỹ thuật của Úc hoặc Mỹ.
• Sử dụng phần mềm kỹ thuật kết cấu như Space Gass để tạo ra các thiết kế chính xác và hiệu quả.
• Thành thạo sử dụng Space Gass, Etabs, Safe, AutoCAD để tạo bản vẽ chi tiết và tài liệu kỹ thuật.
• Thực hiện kiểm tra đảm bảo chất lượng để đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các thông số kỹ thuật của dự án.
• Đưa ra tư vấn về phát triển thiết kế và các phương pháp tốt nhất nhằm tối ưu hóa tính toàn vẹn của kết cấu.
• Hợp tác với nhóm dự án, kiến trúc sư và nhà thầu để đạt được mục tiêu của dự án.
• Cập nhật các xu hướng mới nhất và những tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật kết cấu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Equipment:MacBook + display
Team events:annual company trips, regular team lunch and dinner
Culture:fun, dynamic, collaborative and creative working environment with a focus on work-life balance
Professional development:Leadership and career soft skill trainings, sponsored certifications.
Hours:Monday to Friday 08:30AM to 05:30PM (flexible) with clear OT policies
Office location:144-146 Nguyen Thai Binh Street, District 1, Ho Chi Minh City
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
