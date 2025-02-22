Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm:

• Thiết kế và phân tích các yếu tố kết cấu cho các dự án bất động sản thương mại và nhà ở.

• Đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn và quy định xây dựng về kết cấu kỹ thuật của Úc hoặc Mỹ.

• Sử dụng phần mềm kỹ thuật kết cấu như Space Gass để tạo ra các thiết kế chính xác và hiệu quả.

• Thành thạo sử dụng Space Gass, Etabs, Safe, AutoCAD để tạo bản vẽ chi tiết và tài liệu kỹ thuật.

• Thực hiện kiểm tra đảm bảo chất lượng để đảm bảo độ chính xác và tuân thủ các thông số kỹ thuật của dự án.

• Đưa ra tư vấn về phát triển thiết kế và các phương pháp tốt nhất nhằm tối ưu hóa tính toàn vẹn của kết cấu.

• Hợp tác với nhóm dự án, kiến trúc sư và nhà thầu để đạt được mục tiêu của dự án.

• Cập nhật các xu hướng mới nhất và những tiến bộ trong lĩnh vực kỹ thuật kết cấu.