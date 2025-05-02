Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Bình: 143 Bùi Sỹ Tiêm, Đông Hưng, Đông Hưng, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của cá nhân và cửa hàng

Điều hành hoạt động vận hành tại cửa hàng theo ca làm việc

Phối hợp với QLCH quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong ca làm việc

Quản lý hàng hóa cửa hàng

Duy trì hình ảnh cửa hàng, sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng

Thực hiện báo cáo quỹ

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ/ FMCG, 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Được đào tạo các khóa về Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên; Kỹ năng vượt qua phản đối của khách hàng, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp là một lợi thế

Sức khỏe tốt, không hạn chế thời gian - Nhanh nhẹn, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc

Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH

Được cấp phát đồng phục để làm việc

Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

