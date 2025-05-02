Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Thái Bình thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: 143 Bùi Sỹ Tiêm, Đông Hưng, Đông Hưng, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của cá nhân và cửa hàng
Điều hành hoạt động vận hành tại cửa hàng theo ca làm việc
Phối hợp với QLCH quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong ca làm việc
Quản lý hàng hóa cửa hàng
Duy trì hình ảnh cửa hàng, sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng
Thực hiện báo cáo quỹ
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ/ FMCG, 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Được đào tạo các khóa về Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên; Kỹ năng vượt qua phản đối của khách hàng, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp là một lợi thế
Sức khỏe tốt, không hạn chế thời gian - Nhanh nhẹn, năng động
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh
Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc
Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4 - 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH
Được cấp phát đồng phục để làm việc
Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo bài bản
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển kỹ năng công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
