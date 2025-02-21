Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 319 Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Quản lý việc thiết lập và tối ưu doanh thu quảng cáo cho các trò chơi trên các Ad Mediation: LevelPlay, MAX, Admob,…bao gồm tối ưu waterfall và bidding;
Thực hiện phân tích chuyên sâu về số liệu Marketing, logic quảng cáo, in-app purchase (IAP), đề xuất thiết kế luồng kiếm tiền quảng cáo (IAA) và IAP phù hợp với các dòng game;
Đánh giá tiềm năng doanh thu của các kênh quảng cáo inhouse (Google ads, Unity ads, Mintegral,...) và đối tác;
Tổng hợp dữ liệu người chơi game từ các nguồn Google Analytic/Firebase và Adjust/Appsflyer cùng các tool của công ty để báo cáo chỉ số cho đội ngũ sản xuất nhằm điều chỉnh tính năng game tối ưu hóa doanh thu và giữ chân người dùng;
Tìm kiếm và viết ra đề xuất hướng cải thiện của sản phẩm dựa vào các trò chơi có chỉ số hiệu suất tốt trên thị trường, phân tích xu hướng thị trường và các dòng game tiềm năng;
Nghiên cứu và săn lùng các ấn phẩm quảng cáo đang thịnh hành, thu hút người chơi hiệu quả;
Trình bày kết quả nghiên cứu thông qua các hình ảnh trực quan (biểu đồ, đồ thị) và tóm tắt vấn đề dễ hiểu nhất;

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Nghiên cứu thị trường, Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về cải tiến hình thức monetization và phân tích dữ liệu mobile game cũng như phân tích hành vi người dùng;
Có kinh nghiệm làm việc với các nguồn tracking (Firebase, Adjust/Appsflyer,...) và các Ad mediation;
Hiểu biết tốt về Big Data, BI, Analytics và UA (User Acquisition);
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, đưa ra được giải pháp cho từng tình huống cụ thể;
Yêu thích sự đổi mới/cải tiến và đánh giá kết quả liên tục;
Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt;
Có kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền tải thông tin tốt;
Đam mê và chơi nhiều thể loại game;

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một công ty game năng động, phát triển, đứng đầu về mảng mobile game trong thị trường game Việt. Có nhiều thử thách, cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
Nghỉ phép năm theo quy định đối với người lao động của nhà nước;
Được đề xuất, xét thưởng và xét tăng lương định kỳ (1 năm/lần);
Tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Team building, lễ hội, du lịch, dã ngoại, Gala cuối năm, …
Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại và tiếp cận nhiều công nghệ mới với những đồng nghiệp trẻ tuổi – đầy nhiệt huyết;
Có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển và ổn định lâu dài.
LƯƠNG VÀ THƯỞNG
Mức lương: từ 12 đến 20 triệu VNĐ tùy vào năng lực của ứng viên;
Thưởng tháng 13 (tối thiểu 1 tháng lương);
Thưởng tết;
Thưởng KPI dự án;
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (8h00 - 17h30, nghỉ trưa từ 12g-13g30)
Địa điểm : 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 319 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

