Tuyển Thủ Kho thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1395 Giải Phóng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

I. Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.

- Thực hiện xuất hàng cho các cửa hàng, chi nhánh,... theo lệnh xuất kho.

- Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận kế toán hoặc điều phối hàng hóa theo quy định.

- Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn hàng ngày của kho tổng với các cửa hàng và kho tổng với bộ phận hoàn thiện.

II. Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu

- Đảm bảo tất cả các loại hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Đưa ra cảnh báo trong trường hợp vượt định mức quy định của Công ty.

- Nếu số lượng hàng hóa xuất/ nhập biến động, phải đề xuất BGĐ thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp.

- Theo dõi số lượng tồn kho tối thiểu hàng ngày.

III. Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

- Sắp xếp hàng hóa trong kho:

+ Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

+ Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ...

+ Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

+ Đảm bảo tiêu chuẩn 5S.

IV. Công tác báo cáo

- Có trách nhiệm tổng hợp, kiểm kê, gửi báo cáo số liệu hàng hóa tồn kho/báo cáo nhập xuất hàng từ kho tổng đến các cửa hàng, đại lý và kho tổng với bộ phận hoàn thiện... định kỳ và thường xuyên theo quy định của công ty.

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn;

- Thực hiện các công việc liên quan đến việc phân tích số liệu của kho.

- Định kỳ kiểm kê kho, đối chiếu với sổ kho, phiếu xuất kho theo quy định.

- Phối hợp cùng Phòng kế toán thực hiện công tác kiểm kê tại các cửa hàng của công ty định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi: 20- 35

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Có khả năng sắp xếp, lưu trữ hàng hóa khoa học, logic.

- Thành thạo vi tính văn phòng cơ bản...

- Kĩ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo.

Quyền Lợi

Thưởng các dịp lễ tết 30/4, 1/5,2/9... Sinh nhật, du lịch hàng năm Phát triển bản thân... Đào tạo bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển

