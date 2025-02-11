Tuyển Thư ký công trình Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thư ký công trình Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Hà Nội: 198 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận sự phân công và báo cáo kết quả công việc cho Trưởng Phòng. Giúp việc cho LĐTĐ trong công tác thư ký bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
- Thực hiện công tác thư ký các cuộc họp do Lãnh đạo chủ trì, ghi biên bản họp, truyền đạt theo dõi cập nhật các chỉ đạo của Lãnh đạo tại các cuộc họp/tờ trình hoặc khác.
- Theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc theo chỉ đạo của LĐTĐ tại các biên bản họp.
- Công tác chuẩn bị và hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện được giao và/hoặc yêu cầu thực hiện;
- Điều phối hoạt động phiên dịch tại các cuộc họp, sự kiện được giao và/hoặc yêu cầu thực hiện;
- Công tác hậu cần, tháp tùng tại các cuộc họp, sự kiện được giao và hoặc yêu cầu thực hiện;
- Lưu trữ văn bản, tài liệu, báo cáo
- Các công việc khác được giao và/hoặc yêu cầu thực hiện.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí các Tập đoàn đa ngành nghề hoặc Công ty trong lĩnh vực BĐS, Xây dựng và có kinh nghiệm thư ký/trợ lý.
Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian;
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
