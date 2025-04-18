Tuyển Thư ký công trình Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thư ký công trình Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ và quản lý lịch trình của TGĐ
- Phiên dịch giữa TGĐ và nhân viên, phiên dịch trong các cuộc họp với Khách hàng, cơ quan ban ngành v.v.
- Biên dịch văn bản khi cần
- Đặt vé máy bay, khách sạn, nhà hàng cho TGĐ
- Quản lý các chi phí, giấy tờ thanh toán của TGĐ
- Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên tốt nghiệp ĐH
- Thành thạo tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết) và tiếng Anh(cơ bản)
- Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, năng động, ham học hỏi
- Giao tiếp tốt, có ngoại hình ưa nhìn. Độ tuổi: 22~25t
- Ứng viên gửi CV bằng tiếng Hàn / tiếng Anh
*** Chế độ:
. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
. Số ngày phép lên đến 15 ngày/ năm
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
