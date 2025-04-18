Tuyển Thư ký công trình Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Head Office – 34F Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi

Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ và quản lý lịch trình của TGĐ

- Phiên dịch giữa TGĐ và nhân viên, phiên dịch trong các cuộc họp với Khách hàng, cơ quan ban ngành v.v.

- Biên dịch văn bản khi cần

- Đặt vé máy bay, khách sạn, nhà hàng cho TGĐ

- Quản lý các chi phí, giấy tờ thanh toán của TGĐ

- Các nghiệp vụ khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp ĐH

- Thành thạo tiếng Hàn (nghe, nói, đọc, viết) và tiếng Anh(cơ bản)

- Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, năng động, ham học hỏi

- Giao tiếp tốt, có ngoại hình ưa nhìn. Độ tuổi: 22~25t

- Ứng viên gửi CV bằng tiếng Hàn / tiếng Anh

*** Chế độ:

. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

. Số ngày phép lên đến 15 ngày/ năm

Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam

