Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu dân cư Tân Thuận Nam, phường Phú Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Trợ giúp Ban Giám đốc quản lý thời gian, lịch làm việc, sắp xếp cuộc họp hàng tuần, hàng tháng.

- Lên lịch họp công tác của Ban Giám đốc; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, soạn thảo văn bản, lập các báo cáo và chuẩn bị các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Nhắn tin, gọi điện nhắc lịch trình cho Ban Giám đốc.

Chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản và email dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

- Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng Giám đốc: Lưu trữ hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ Giám đốc khi đi công tác..

- Liên hệ, giao dịch với đối tác và các công ty thành viên theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Trình ký chăm sóc khách hàng, đối tác. Hỗ trợ setup tiệc, tiếp khách...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, Word, Excel tốt; quản lý hồ sơ, dữ liệu;

- Chịu được áp lực về khối lượng công việc, thời gian làm việc, có khả năng ứng biến linh hoạt trong công việc.

- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 2 lần trong 1 năm

Quà chúc mừng sinh nhật

Thưởng tháng 13, tháng 14

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Mua Bảo hiểm Sức khỏe (BHBV)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.