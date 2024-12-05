Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AM Accounting
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/01/2025
Công ty TNHH AM Accounting

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH AM Accounting

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 82 Tô Vĩnh Diện, Phường 7, TP Đà Lạt, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

• Nhập dữ liệu để lên tờ khai thuế GTGT, nhập dữ liệu thu/chi, ngân hàng
• Định khoản các nghiệp vụ phát sinh, nhập chứng từ vào phần mềm kế toán
• Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN dưới sự hướng dẫn của trưởng team,..
• Hoàn thiện báo cáo, sổ sách kế toán trên phần mềm.
• Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Sinh viên năm cuối, hoăc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng
• Hạch toán kế toán chuẩn theo thông tư 200/2014/TT-BTC
• Yêu thích kế toán là một lợi thế. Kỹ năng và kinh nghiệm bạn sẽ được leader hướng dẫn, đào tạo.
• Có kỹ năng tin học văn phòng, Có máy tính và phương tiện đi lại (hon da)
• Thời gian làm việc ít nhất 4ngày/tuần.

Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì

• Được xác nhận báo cáo thực tập, luận văn tốt nghiệp, hướng dẫn làm báo cáo.
• Được rèn luyện kỹ năng, trao dồi kinh nghiệm thực tế từ các trưởng team, trưởng phòng. Được cọ sát với hoá đơn, chứng từ, tình huống thực tế.
• Được xem xét đánh giá, nâng cấp thành nhân viên chính thức của công ty.
• Làm từ thứ 2 – thứ 6 giờ hành chính, thứ 7 làm sáng luân phiên tuần làm tuần nghỉ.
• Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.
• Được cùng trưởng team tiếp xúc, giải trình các hồ sơ với cơ quan chức năng (như hoàn thuế, thanh quyết toán, giải thể, kiểm toán)
• Được hướng dẫn, chỉnh sửa soát xét BCTC hàng tháng/quý để trở thành kế toán tổng hợp chuyên nghiệp cho các công ty FDI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AM Accounting

Công ty TNHH AM Accounting

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87 Nguyễn Thị Thập, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

