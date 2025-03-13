Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thửa 3097 đường Lê Văn Tiên, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ, hóa đơn.
Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ
Hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống của công ty
Hỗ trợ các cấp quản lý và các công việc tại phòng Kế toán.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chờ tốt nghiệp hoặc vừa tốt nghiệp trung cấp trở lên, Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng
Đảm bảo thực tập ít nhất 3 tháng.
Sử dụng máy tính thành thạo: phần mềm word, excel, phần mềm kế toán
Sử dụng Excel tốt là một lợi thế.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ 3 triệu-4 triệu/ tháng
Được training chi tiết về công việc;
Hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp và dấu mộc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhập