Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thửa 3097 đường Lê Văn Tiên, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ, hóa đơn.

Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ

Hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống của công ty

Hỗ trợ các cấp quản lý và các công việc tại phòng Kế toán.

Sinh viên chờ tốt nghiệp hoặc vừa tốt nghiệp trung cấp trở lên, Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng

Đảm bảo thực tập ít nhất 3 tháng.

Sử dụng máy tính thành thạo: phần mềm word, excel, phần mềm kế toán

Sử dụng Excel tốt là một lợi thế.

Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ 3 triệu-4 triệu/ tháng

Được training chi tiết về công việc;

Hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp và dấu mộc.

