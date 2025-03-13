Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thửa 3097 đường Lê Văn Tiên, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ kiểm tra chứng từ, hóa đơn.
Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ
Hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống của công ty
Hỗ trợ các cấp quản lý và các công việc tại phòng Kế toán.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên chờ tốt nghiệp hoặc vừa tốt nghiệp trung cấp trở lên, Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính ngân hàng
Đảm bảo thực tập ít nhất 3 tháng.
Sử dụng máy tính thành thạo: phần mềm word, excel, phần mềm kế toán
Sử dụng Excel tốt là một lợi thế.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ 3 triệu-4 triệu/ tháng
Được training chi tiết về công việc;
Hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp và dấu mộc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN SÔNG LAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Thửa 3097 đường Lê Văn Tiên, khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

