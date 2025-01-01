Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Green Speed làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 17 Đào Duy Từ, Dĩ An Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ trong các công việc kế toán hàng ngày

Sắp xếp, photo tài liệu

Kiểm tra chứng từ hoặc đối chiếu các số liệu đơn giản

Đóng mộc các chứng từ

Đi nộp các hồ sơ

Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công

Báo cáo kết quả trực tiếp cho người phân công

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng các chuyên ngành.

Chăm chỉ, chịu khó.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có thể làm full-time.

Tại Công ty Cổ phần Green Speed Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp mộc thực tập, hỗ trợ tài liệu báo cáo

Được hưởng phụ cấp thực tập

Được có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Green Speed

