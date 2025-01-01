Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Green Speed làm việc tại Bình Dương thu nhập Đến 1 Triệu

Công ty Cổ phần Green Speed
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty Cổ phần Green Speed

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Green Speed

Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 17 Đào Duy Từ, Dĩ An Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ trong các công việc kế toán hàng ngày
Sắp xếp, photo tài liệu
Kiểm tra chứng từ hoặc đối chiếu các số liệu đơn giản
Đóng mộc các chứng từ
Đi nộp các hồ sơ
Thực hiện các yêu cầu khác theo sự phân công
Báo cáo kết quả trực tiếp cho người phân công

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ bằng các chuyên ngành.
Chăm chỉ, chịu khó.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có thể làm full-time.

Tại Công ty Cổ phần Green Speed Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp mộc thực tập, hỗ trợ tài liệu báo cáo
Được hưởng phụ cấp thực tập
Được có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Green Speed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Green Speed

Công ty Cổ phần Green Speed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 17 đường Đào Duy Từ, Khu phố Đông A, Phường Đông Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

