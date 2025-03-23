Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng phù hợp sử dụng các dịch vụ Công ty cung cấp.

Liên hệ với khách hàng qua email/ messenger/ điện thoại/ zalo để tư vấn,đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ digital marketing của Công ty: Dịch vụ Google Adwords, SEO, Tiktok Ads, Youtube Ads, Chăm sóc Fanpage/Website….

Làm plan, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để hiểu rõ về sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Duy trì tái ký hợp đồng hằng tháng (làm tăng thêm thu nhập cá nhân).

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc đang theo học CĐ/ĐH các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử hoặc ngành khác có liên quan..

Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến

Hiểu biết về Targeting, Insight khách hàng và có tư duy đàm phán, thuyết phục

Khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng

Tin học văn phòng: GG Sheet, GG Drive, GG Doc,..

Biết tận dụng AI hỗ trợ công việc là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 500.000đ + 30% hoa hồng + báo giá chênh lệch cho Khách hàng (hưởng 100%).

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập (nếu cần)

Làm việc môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện

Được đào tạo từ đầu khi vào làm việc (chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ, cách tư vấn khách hàng,...).

Hướng dẫn cách làm plan, làm báo giá của từng dịch vụ cụ thể.

Cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ các dịch vụ của công ty: SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Thiết kế website Wordpress, Thiết kế nội dung trên Ladipage, Chăm sóc Website/Fanpage

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập

