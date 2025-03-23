Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET
- Hồ Chí Minh: 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Tìm kiếm khách hàng phù hợp sử dụng các dịch vụ Công ty cung cấp.
Liên hệ với khách hàng qua email/ messenger/ điện thoại/ zalo để tư vấn,đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ digital marketing của Công ty: Dịch vụ Google Adwords, SEO, Tiktok Ads, Youtube Ads, Chăm sóc Fanpage/Website….
Làm plan, báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng với khách hàng.
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để hiểu rõ về sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng
Duy trì tái ký hợp đồng hằng tháng (làm tăng thêm thu nhập cá nhân).
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về Marketing, quảng cáo và truyền thông trực tuyến
Hiểu biết về Targeting, Insight khách hàng và có tư duy đàm phán, thuyết phục
Khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng
Tin học văn phòng: GG Sheet, GG Drive, GG Doc,..
Biết tận dụng AI hỗ trợ công việc là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập (nếu cần)
Làm việc môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện
Được đào tạo từ đầu khi vào làm việc (chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ, cách tư vấn khách hàng,...).
Hướng dẫn cách làm plan, làm báo giá của từng dịch vụ cụ thể.
Cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ các dịch vụ của công ty: SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Thiết kế website Wordpress, Thiết kế nội dung trên Ladipage, Chăm sóc Website/Fanpage
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kì thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APPNET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI