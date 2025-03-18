Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số B10, Ngõ 152 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Hỗ trợ tiếp nhận và kết nối công việc đến các phòng ban;
Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ, tài liệu đến và đi của công ty;
Hỗ trợ cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu lên hệ thống;
Hỗ trợ điều phối công việc, quản lý thư từ giữa công ty và đối tác;
Kế toán cho BP Kinh doanh: công nợ, hoa hồng, lương thưởng.
Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI