Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ tiếp nhận và kết nối công việc đến các phòng ban;

Hỗ trợ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ, tài liệu đến và đi của công ty;

Hỗ trợ cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu lên hệ thống;

Hỗ trợ điều phối công việc, quản lý thư từ giữa công ty và đối tác;

Kế toán cho BP Kinh doanh: công nợ, hoa hồng, lương thưởng.

Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.