Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307 An Phú Đông 3 Quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

-Hỗ trợ các công việc marketing tổng thể: viết content, đăng bài trên các kênh truyền thông của công ty.

Hỗ trợ chuẩn bị, tổ chức các hội thảo, sự kiện.

Thiết kế, in ấn tài liệu marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên 2-3 các ngành Marketing, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Nhanh nhẹn, nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi.

Hiểu biết về marketing tổng thể, ưu tiên biết sử dụng các phần mềm thiết kế (Canva, Photoshop, AI...).

Có kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng MC dẫn chương trình là một lợi thế.

Yêu cầu đến công ty làm việc tối thiểu 90h/tháng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Hỗ trợ chi phí xăng xe hằng tháng: 500.000.đ

Được đào tạo về nghiệp vụ và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội áp dụng kiến thức vào công việc thực tế, nâng cao kinh nghiệm.

Có lộ trình phát triển, cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm việc tốt.

Thưởng thêm nếu đạt năng suất tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TECHNET

