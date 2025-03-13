Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Thực tập sinh Marketing

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Phối hợp với Team Marketing cùng đóng góp ý tưởng, hoàn thiện kế hoạch marketing dựa theo các mục tiêu của Công ty.
Triển khai các hoạt động Marketing, PR, truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án.
Trực tiếp tham gia sáng tạo và thực hiện Content gồm: Bài đăng các kênh Social, video trên fanpage hoặc website.
Hỗ trợ tổ chức các event, sự kiện của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học các trường cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, PR, quan hệ công chúng,...hoặc các ngành liên quan, yêu thích và định hướng theo Truyền thông Marketing
Có thể làm full-time là lợi thế
Chủ động, sáng tạo trong công việc
Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng
Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật tốt xu hướng hiện nay.
Khả năng nắm bắt công việc nhanh, tổ chức thực hiện công việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương hỗ trợ từ 3tr5/tháng - 5tr/tháng
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 Thứ 2 - Thứ 6; 8h15-12h Thứ 7
Được training, định hướng bởi leader có tâm, được thực chiến làm việc trên mọi mảng liên quan đến truyền thông, Marketing, Xây dựng thương hiệu,..., phát triển các kĩ năng mềm như sáng tạo, giao tiếp,...
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện
Địa chỉ làm việc: 41 Thi Sách, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
41 Thi Sách, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội (41 Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng), TP. Hồ Chí Minh (393 Điện Biên Phủ, Quận 3)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-marketing-thu-nhap-3-5-5-trieu-thuc-tap-tai-ha-noi-job334780
