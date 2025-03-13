Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc

Phối hợp với Team Marketing cùng đóng góp ý tưởng, hoàn thiện kế hoạch marketing dựa theo các mục tiêu của Công ty.

Triển khai các hoạt động Marketing, PR, truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án.

Trực tiếp tham gia sáng tạo và thực hiện Content gồm: Bài đăng các kênh Social, video trên fanpage hoặc website.

Hỗ trợ tổ chức các event, sự kiện của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên đang theo học các trường cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, PR, quan hệ công chúng,...hoặc các ngành liên quan, yêu thích và định hướng theo Truyền thông Marketing

Có thể làm full-time là lợi thế

Chủ động, sáng tạo trong công việc

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng

Nắm bắt tốt cách thức vận hành tối ưu của các kênh social media (Facebook, Google, Youtube, Tiktok,...), cập nhật tốt xu hướng hiện nay.

Khả năng nắm bắt công việc nhanh, tổ chức thực hiện công việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Có lương hỗ trợ từ 3tr5/tháng - 5tr/tháng

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 Thứ 2 - Thứ 6; 8h15-12h Thứ 7

Được training, định hướng bởi leader có tâm, được thực chiến làm việc trên mọi mảng liên quan đến truyền thông, Marketing, Xây dựng thương hiệu,..., phát triển các kĩ năng mềm như sáng tạo, giao tiếp,...

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện

Địa chỉ làm việc: 41 Thi Sách, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

