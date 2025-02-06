Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm, từng đối tượng khách hàng.

Viết content; làm hình ảnh, video; chạy ADS.

Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo.

Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy ADS hàng ngày.

Tạo dựng, xây dựng nội dung, thu hút khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan khác.

Yêu tích lĩnh vực quảng cáo trực tuyến đặc biệt là Tiktok và Facebook Ads.

Năng động, sáng tạo có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ 3.500.000vnd + Thưởng % doanh số (học việc tối đa 2 tháng)

Tổng thu nhập: 5.000.000vnd - 10.000.000vnd (Lương cứng + Thưởng % doanh số)

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng thực tập hoặc có thể cân nhắc sớm hơn nếu như đạt được hiệu quả tốt.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

Du lịch, liên hoan, tham dự sự kiện nội bộ của công ty nói chung và chi nhánh nói riêng.

Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế với các dự án về thị trường nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin