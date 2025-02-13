Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ phòng Nhân sự trong công việc của phòng:

Công tác tuyển dụng: tìm kiếm ứng viên, liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn..

Kiểm tra, lưu trữ hồ sơ nhân sự.

Hỗ trợ công tác chấm công, tính lương.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động và sự kiện nội bộ trong công ty.

Một số công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đang chờ nhận bằng.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động trong công việc.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Canva.

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ trong thời gian đào tạo từ 1 triệu/tháng + thưởng KPI tuyển dụng 500k/người

Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (nghỉ Thứ Bảy và Chủ Nhật)

Tổng thu nhập lên tới 2.5 tháng lương/ năm

Cung cấp các thiết bị; giám sát để làm việc.

Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm các chuyến đi công ty hàng năm, các bữa tiệc và các phúc lợi nhân sự hấp dẫn khác.

Các khóa đào tạo khác nhau về các công nghệ thịnh hành, các phương pháp hay nhất và kỹ năng mềm

Môi trường làm việc hỗ trợ, vui vẻ và linh hoạt, coi trọng sự đổi mới, sáng tạo và những ý tưởng mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

